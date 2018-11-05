Спасатели предупредили о густом тумане в Подмосковье

Москва, 5 ноября. С вечера 5 ноября до утра 6 ноября в Московской области прогнозируется густой туман, видимость снизится в пределах 50 метров, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Спасатели предупредили жителей Подмосковья о неблагоприятных для поездок погодных условиях. При тумане людям, страдающим от болезней сердца, не стоит выходить на улицу. Пешеходы должны позаботиться о том, чтобы на них были светоотражающие элементы, пишет РИАМО.

Автомобилистам следует соблюдать правила ПДД, не совершать обгоны и опасные маневры. Туман представляет опасность для всех участников движения, сообщили в ведомстве.