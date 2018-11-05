Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Безработный мужчина избил собутыльника в подвале дома в Новой Москве

99
0 Оставить комментарий

Безработный мужчина избил собутыльника в подвале дома в Новой Москве

Москва, 5 ноября. Мужчину 1972 года рождения с раной головы госпитализировали из подвала дома в Новой Москве. По данным ГУ МВД РФ по столичному региону, его избил приятель.

Инцидент произошел в ночь на 5 ноября, когда из скорой помощи поступило сообщение о ножевом ранении в поселении Первомайское. Сотрудники полиции установили, что мужчины распивали алкогольные напитки.

Между ними произошел конфликт, который перерос в драку. У пострадавшего диагностировали открытую рану головы, кровотечение, шок и алкогольное опьянение. Проводится проверка, пишет РИАМО.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.