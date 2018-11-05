Безработный мужчина избил собутыльника в подвале дома в Новой Москве

Москва, 5 ноября. Мужчину 1972 года рождения с раной головы госпитализировали из подвала дома в Новой Москве. По данным ГУ МВД РФ по столичному региону, его избил приятель.

Инцидент произошел в ночь на 5 ноября, когда из скорой помощи поступило сообщение о ножевом ранении в поселении Первомайское. Сотрудники полиции установили, что мужчины распивали алкогольные напитки.

Между ними произошел конфликт, который перерос в драку. У пострадавшего диагностировали открытую рану головы, кровотечение, шок и алкогольное опьянение. Проводится проверка, пишет РИАМО.