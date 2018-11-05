Трамваи «Витязь-М» еженедельно перевозят более 1 млн пассажиров в Москве

Москва, 5 ноября. Мэр российской столицы Сергей Собянин опубликовал на странице в Twitter сообщение, он рассказал о популярности трамваев «Витязь-М», которые курсируют по Москве.

Современные трамваи «Витязь-М» работают на 15 маршрутах в городе. За неделю они перевозят более миллиона пассажиров. Собянин напомнил, что в Москве более двух сотен таких трамваев.

Ежегодно власти Москвы будут получать еще не менее 100 штук, пишет «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что Собянин поздравил московский планетарий с 89-летием.