На Красной площади состоялась генеральная репетиция парада 7 ноября

Москва, 5 ноября. На Красной площади прошли колонны военных и курсантов, некоторые были одеты в форму бойцов Красной армии. 7 ноября в шествии примут участие около 5 тысяч человек.

7 ноября 1941 года погода была снежной и морозной, синоптики обещают солнечную погоду в день парада. Историки сравнивают легендарный парад с военной операцией.

Он помог поднять боевой дух советским солдатам, участники шествия попробуют передать атмосферу 77-летней давности. Многие подразделения сразу после парада ушли на фронт воевать с немецко-фашистскими захватчиками. В знаменитом параде приняли участие более 27 тысяч солдат и офицеров.