Москва, 5 ноября. Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил Планетарий с 89-летием, об этом он написал в соцсетях.

Собянин рассказал, что 9 лет назал состоялось торжественное открытие комплекса. Планетарий пережил много непростых моментов.

В планетарии во время войны летчикам читали лекции, в 90-е годы здание было закрыто на ремонт, который затянулся на 17 лет. Однако в 2011 году он снова стал одним из любимых мест москвичей и гостей города, пишет «Вечерняя Москва».

Столичные власти поддерживают развитие спортивных и культурных, образовательных проектов. В Москве ежегодно проводят сотни международных выставок и фестивалей.