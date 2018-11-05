Более 25 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Москва, 5 ноября. В аэропортах Москвы 5 ноября отменили и задержали свыше 25 рейсов, что подтверждается информацией сервиса «Яндекс.Расписания».

В столичном аэропорту «Внуково» задержали пять рейсов, отменили один. В «Домодедово» произошла задержка 10 рейсов, три отменили, а в «Шереметьево» задержали всего семь вылетов.

В Подмосковье в аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов нет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Ранее синоптики сообщали о введении желтого уровня погодной опасности.

Спасатели предупредили водителей, чтобы они были осторожней, находясь за рулем. В ночь на 5 ноября в столице стоял густой туман.