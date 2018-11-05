Голодные бобры отомстили людям за разрушенные жилища в Подмосковье

Москва, 5 ноября. Жители подмосковного города Мытищи считают, что бобры разрушают деревья, посаженные для красоты на берегу реки Яуза, потому что им нечем питаться.

В Мытищах на берегу реки ранее расчистили территорию. Пострадали не только домики бобров, но и корневища растений, которыми грызуны питались. Теперь бобры грызут посаженные ради благоустройства территории деревья, как говорится, назло.

Если поваленные животными молодые деревья снова уберут, то бобрам нечего будет есть. К тому же они останутся без крова перед зимовкой. Ранее в Петербурге заметили ондатру, которая воровала хлеб у уток.