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Голодные бобры отомстили людям за разрушенные жилища в Подмосковье

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Голодные бобры отомстили людям за разрушенные жилища в Подмосковье

Москва, 5 ноября. Жители подмосковного города Мытищи считают, что бобры разрушают деревья, посаженные для красоты на берегу реки Яуза, потому что им нечем питаться.

В Мытищах на берегу реки ранее расчистили территорию. Пострадали не только домики бобров, но и корневища растений, которыми грызуны питались. Теперь бобры грызут посаженные ради благоустройства территории деревья, как говорится, назло.

Если поваленные животными молодые деревья снова уберут, то бобрам нечего будет есть. К тому же они останутся без крова перед зимовкой. Ранее в Петербурге заметили ондатру, которая воровала хлеб у уток.

Автор: Ирина Селезнева
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