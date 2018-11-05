Бетонная плита упала на рабочего на юге Москвы

Москва, 5 ноября. На строительной площадке на юге Москвы произошел инцидент. Рабочего придавило бетонной плитой, сообщили в экстренных службах столицы.

Инцидент произошел на Автозаводской улице во время проведения работ. Мужчину придавило плитой, его срочно госпитализировали. Информации о состоянии пострадавшего пока нет.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы трамвай сбил человека. Отмечается, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте.