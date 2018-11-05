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Трамвай насмерть сбил мужчину на Натагинском шоссе в Москве

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Трамвай насмерть сбил мужчину на Натагинском шоссе в Москве

Москва, 5 ноября. Житель Москвы попал под трамвай, сообщили в столичном управлении ГИБДД. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Днем 5 ноября на Нагатинском шоссе произошел инцидент. В Мосгортрансе отметили, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Правоохранительные органы расследуют происшествие. Пассажиры трамвая при ДТП не пострадали. Ранее сообщалось об аварии на МКАД, трех детей, пострадавших при инциденте, эвакуировали санитарным вертолетом.

Автор: Ирина Селезнева
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