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Санитарным вертолетом эвакуировали трех детей после ДТП на МКАД

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Санитарным вертолетом эвакуировали трех детей после ДТП на МКАД

Москва, 5 ноября. Санитарный вертолет срочно госпитализировал трех детей после ДТП на внутренней стороне МКАД в Москве, сообщили в ГОЧСиПБ.

Три легковых автомобиля столкнулись в Москве, бригада Московского авиационного центра вылетела на место проишествия. Детей эвакуировали для медицинского осмотра.

Позднее стало известно, что состояние детей оценивается как нетяжелое. Ранее сообщалось, что в Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Автомобилистов попросили быть внимательными на дорогах.

Автор: Ирина Селезнева
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