Синоптики пообещали москвичам ясную погоду на всю неделю

Москва, 5 ноября. На этой неделе в столичном регионе ожидается теплая погода без осадков, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Термометры покажут в Москве ночью от минус 1 до плюс 3 градусов, днем — 4–5 градусов тепла. Такая погода на 5 градусов выше средней климатической нормы по региону.

В предстоящие выходные погода будет ясной. По данным синоптиков, весь ноябрь будет ясным и солнечным. Наступление зимы обещали к концу декабря.