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На первых двух МЦД в Москве появится более 40 пересадок

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На первых двух МЦД в Москве появится более 40 пересадок

Москва, 5 ноября. На двух первых Московских центральных диаметрах (МЦД) появится более 40 пересадок на станции метро, МЦК и железнодорожные платформы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

От Одинцова до Лобни появится 20 пересадок, от Нахабина до Подольска — 22, сообщили в столичном департаменте транспорта. Дииаметры планируется запустить в 2019-2020 годах.

Власти Москвы считают, что главное — это интеграция МЦД в уже существующую транспортную систему столицы. Это возможно благодаря единой билетной системе, высокому уровню сервисов для пассажиров.

Ранее сообщалось, что в ноябре в московском метро поставят автоматы по продаже сим-карт для телефонов, что упростит процесс покупки карты.

Автор: Ирина Селезнева
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