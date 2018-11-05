«Ночь искусств» собрала в Музее Победы в Москве почти 6 тысяч человек

Москва, 5 ноября. В Музее Победы в Москве состоялась акция «Ночь искусств», которая продлилась 12 часов. За это время музей посетили почти шесть тысяч человек.

В пресс-службе музея рассказали, что в ночь на 5 ноября посетители могли познакомиться с интересными фактами о Великой Отечественной войне. В диарамном комплексе зрители увидели события военных лет.

А те москвичи, которые не смогли попасть в музей, посмотрели его программу по онлайн-трансляции. Напомним, что 4 ноября у стен Музея Победы прошел флешмоб, приуроченный ко Дню народного единства.

В кинотеатре музея показы спектаклей и фильмов для детей были бесплатными. Столица России и другие города страны продолжают праздновать День народного единства.