При пожаре в московской многоэтажке погиб человек

Москва, 5 ноября. В жилом здании на проспекте Мира в Москве произошел пожар, один человек погиб, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Огонь охватил площадь 20 квадратных метров, прибывшие на место оперативные службы начали спасательные мероприятия. Возгорание было ликвидировано в 03.53, передает «360».

Отмечается, что из горящей квартиры спасли четыре человека. Ранее сообщалось, что москвичу на голову упал тяжелый предмет, он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.