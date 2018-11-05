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При пожаре в московской многоэтажке погиб человек

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При пожаре в московской многоэтажке погиб человек

Москва, 5 ноября. В жилом здании на проспекте Мира в Москве произошел пожар, один человек погиб, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Огонь охватил площадь 20 квадратных метров, прибывшие на место оперативные службы начали спасательные мероприятия. Возгорание было ликвидировано в 03.53, передает «360».

Отмечается, что из горящей квартиры спасли четыре человека. Ранее сообщалось, что москвичу на голову упал тяжелый предмет, он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Автор: Ирина Селезнева
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