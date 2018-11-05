Синоптикии пообещали москвичам сухую и теплую погоду 5 ноября

Москва, 5 ноября. Синоптики рассказали о погоде в российской столице на 5 ноября. По данным центра погоды «Фобос», ожидается переменная облачность без осадков.

Днем температура воздуха составит от 6 до 8 градусов тепла. Атмосферное давление на уровне 760 мм ртутного столба. В Московской области днем будет от 4 до 9 градусов со знаком плюс.

Метеорологи прогнозируют ветер западный со скоростью до 6 метров в секунду. Напомним, что в ночь на 5 ноября была объявлен желтый уровень погодной опасности из-за густого тумана.