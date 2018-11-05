Пьяный водитель протаранил пять машин в центре Москвы

Москва, 5 ноября. Пьяный водитель протаранил пять автомобилей в 3-м Крутицком переулке Москвы. В результате инцидента пострадал сам нетрезвый мужчина. Он был госпитализирован и получил необходимую медицинскую помощь.

Из-за действий нетрезвого водителя были повреждены пять автомобилей: BMW, Nissan, Renault, Hyundai и «Газель». На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства дела.

Ранее Газета.ru сообщала о ДТП при участии пяти машин на востоке Москвы. Инцидент произошел недалеко от станции Московского центрального кольца «Соколиная гора».

Кроме того, 4 ноября массовое ДТП произошло на КАД в Санкт-Петербурге. Участниками аварии стали сразу девять транспортных средств. На протяжении длительного времени движение по трассе было затруднено.