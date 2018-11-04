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Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана

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Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана

Москва, 4 ноября. Синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности в Москве из-за тумана.

В столичном регионе туман простоит до утра 5 ноября. Водителям и пешеходам необходимо быть крайне внимательными. В Гидрометцентре России добавили, что желтый уровень вводится с 21.00 4 ноября.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за погодных условий произошло несколько крупных ДТП. На юго-западе Москвы столкнулись две иномарки, пострадали водители транспортных средств.

Автор: Ирина Селезнева
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