Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана

Москва, 4 ноября. Синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности в Москве из-за тумана.

В столичном регионе туман простоит до утра 5 ноября. Водителям и пешеходам необходимо быть крайне внимательными. В Гидрометцентре России добавили, что желтый уровень вводится с 21.00 4 ноября.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за погодных условий произошло несколько крупных ДТП. На юго-западе Москвы столкнулись две иномарки, пострадали водители транспортных средств.