Москвичу разбило голову упавшим с высоты предметом

Москва, 4 ноября. У здания спортивного комплекса Мегаспорт в Москве мужчине на голову упал неизвестный предмет, пострадавшему оказали медицинскую помощь.

На место инцидента прибыли экстренные службы. По предварительным данным, на голову человека упал камень или фрагмент фасада. Он приходил в спорткомплекс с детьми.

В ГУ МВД России подтвердили информацию о происшествии. Подробности инцидента выясняют правоохранительные органы. Ранее сообщалось, что в российской столице на жителя Сибири напали четыре человека. Они нанесли мужчине ранение в области ягодицы, однако пострадавшему удалось убежать от преследователей.