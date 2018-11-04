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Mercedes въехал в четыре иномарки на востоке Москвы

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Mercedes въехал в четыре иномарки на востоке Москвы

Москва, 4 ноября. На востоке Москвы произошло ДТП, водитель Mercedes врезался в четыре иномарки, есть пострадавшие.

На 1-й улице Измайловского Зверинца Mercedes въехал в две машины Toyota, в Mazda и Ford. Пострадал водитель первой иномарки. Его госпитализировали с места ДТП с травмой головы.

Прибывшие на место ЧП правоохранительные органы выясняют обстоятельства массовой аварии. Ранее сообщалось, что в Петербурге на КАД 4 октября столкнулись 9 автомобилей. Образовалась пробка.

Автор: Ирина Селезнева
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