Водители Mitsubishi и Daewoo пострадали при ДТП на юго-западе Москвы

Москва, 4 ноября. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на юго-востоке российской столицы.

Инцидент произошел утром 4 ноября в районе Выхино-Жулебино. На улице Сормовская столкнулись Mitsubishi и Daewoo. Прибывшие на место аварии кареты скорой помощи госпитализировали водителей иномарок.

Ранее сообщалось, что в Петербурге погиб водитель BMW, чья машина врезалась в бордюр. Также пострадал пассажир, который в этот момент находился в автомобиле.