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Фестиваль ко Дню народного единства в Москве посетили более 520 тысяч человек

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Фестиваль ко Дню народного единства в Москве посетили более 520 тысяч человек

Москва, 4 ноября. На площадках фестиваля, приуроченного ко Дню народного единства 3 ноября в Москве побывали свыше 520 тысяч человек, сообщили в оргкомитете «Московские сезоны».

Более 10 тысяч гостей праздника посмотрели концерты, 3,5 тысячи человек приняли участие в иммерсивных спектаклях. Около 2,4 тысячи посетителей фестиваля заинтересовались в более чем двухстах мастер-классах. Много желающих покатались на каруселях.

Участники из российских регионов подготовили интересную гастрономическую программу. Они привезли с собой разные продукты и сладости. На ярмарке покупатели приобрели около 3,5 тонны сыров и 1,1 тонны рыбной продукции.

Отмечается, что за первый день фестиваля было выпито 1,2 тысячи литров чая и кофе. Фестиваль продолжится до 5 ноября. Ранее сообщалось, что возле Музея Победы был проведен патриотический флешмоб. Все города России празднуют День народного единства.

Автор: Ирина Селезнева
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