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Патриотический флешмоб в честь Дня народного единства провели у Музея Победы в Москве

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Патриотический флешмоб в честь Дня народного единства провели у Музея Победы в Москве

Москва, 4 ноября. Масштабную патриотическую акцию «Россия – это мы» 4 ноября провели в Москве сотрудники Музея Победы и активисты «Молодежки ОНФ», сообщили Федеральному агентству новостей в информационном центре музея.

На площади около Музея Победы собрались более 450 волонтеров, чтобы продемонстрировать крепкую дружбу и единство жителей России. Выстроившись в круг, участники флешмоба развернули флаги 85 субъектов РФ.

Патриотический флешмоб в честь Дня народного единства провели у Музея Победы в Москве

Гости праздника фотографировались на фоне флагов и возле фотозоны с символикой Дня народного единства и выкладывали снимки в соцсети.

Участникам флешмоба вручили воздушные шары цветов российского флага, памятные сувениры. На ступенях музея выступили творческие коллективы.

Здесь же развернули палатки для желающих попробовать национальные блюда других народов.

Патриотический флешмоб в честь Дня народного единства провели у Музея Победы в Москве

Напомним, что День народного единства стал в России официальным праздником с 2005 года. Сегодня по всей стране проходят народные гуляния, а вечером состоятся концерты с участием известных музыкантов. Праздник завершится красочным салютом.

Автор: Ирина Селезнева
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