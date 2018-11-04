Патриотический флешмоб в честь Дня народного единства провели у Музея Победы в Москве

Москва, 4 ноября. Масштабную патриотическую акцию «Россия – это мы» 4 ноября провели в Москве сотрудники Музея Победы и активисты «Молодежки ОНФ», сообщили Федеральному агентству новостей в информационном центре музея.

На площади около Музея Победы собрались более 450 волонтеров, чтобы продемонстрировать крепкую дружбу и единство жителей России. Выстроившись в круг, участники флешмоба развернули флаги 85 субъектов РФ.

Гости праздника фотографировались на фоне флагов и возле фотозоны с символикой Дня народного единства и выкладывали снимки в соцсети.

Участникам флешмоба вручили воздушные шары цветов российского флага, памятные сувениры. На ступенях музея выступили творческие коллективы.

Здесь же развернули палатки для желающих попробовать национальные блюда других народов.

Напомним, что День народного единства стал в России официальным праздником с 2005 года. Сегодня по всей стране проходят народные гуляния, а вечером состоятся концерты с участием известных музыкантов. Праздник завершится красочным салютом.