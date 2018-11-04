Раненый в ягодицу сибиряк сбежал от грабителей в Москве

Москва, 4 ноября. Четыре грабителя напали на жителя Новосибирска в районе Филей и нанесли ему ножевые ранения ягодицы и бедра, потребовав деньги. Пострадавшему удалось сбежать от злоумышленников, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Утром 3 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение из москоской больницы о человеке с колото-резаными ранением. Пострадавшим оказался мужчина 1980 года рождения, уроженец Новосибирская.

Вечером того же дня полицейские задержали четырех граждан, которые подозреваются в нападении на сибиряка. Они не успели ничего похитить, добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, пишет АГН «Москва». Ранее сообщалось, что в Петербурге судимая женщина распорола живот своему сожителю.