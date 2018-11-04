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Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

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Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Москва, 4 ноября. Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства. Соответствующая запись появилась в Twitter градоначальника.

Россия празднует 4 ноября День народного единства. Памятник Минину и Пожарскому напоминает о важности этой исторической даты, заявил Собянин. 

«Ополчение, собранное Мининым и Пожарским, выбило из Москвы захватчиков, положило конец Смутному времени», — отметил он.

Мэр добавил, что эта общая заслуга, поскольку многие народы были сплочены идеей свободы. Многонациональная Россия сильна, когда каждый борется за одно дело.

Напомним, что праздник был учрежден президентским указом в 2005 году. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о гуляниях на Поклонной горе. 

Автор: Ирина Селезнева
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