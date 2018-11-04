Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Россия — это мы»: День народного единства москвичи отмечают на Поклонной горе

51
0 Оставить комментарий

«Россия — это мы»: День народного единства москвичи отмечают на Поклонной горе

Москва, 4 ноября. В столичном парке Победы на Поклонной горе отметили День народного единства на празднике «Россия — это мы», передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей.

Студенты прошли парадом с 85 флагами субъектов Российской Федерации, выстроились в кольцо, символизируя единение всех народностей многонационального государства. В программе праздника — танцы, песни, выступление аниматоров.

В праздновании Дня народного единства принимают участие более 450 волонтеров.

«Россия — это мы»: День народного единства москвичи отмечают на Поклонной горе
По словам главы Департамента молодежных проектов Москвы Игоря Кастюкевича, праздник напоминает людям не только о важнейших исторических событиях, но и о многонациональности нашей страны. 

«Он напоминает о том, что только вместе можно справиться с трудностями и преодолеть препятствия. Только созидая одной сплоченной командой, мы можем достигать больших результатов», — подчеркнул чиновник.

«Россия — это мы»: День народного единства москвичи отмечают на Поклонной горе

Автор: Татьяна Костянова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.