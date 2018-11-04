Москва, 4 ноября. В столичном парке Победы на Поклонной горе отметили День народного единства на празднике «Россия — это мы», передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей.

Студенты прошли парадом с 85 флагами субъектов Российской Федерации, выстроились в кольцо, символизируя единение всех народностей многонационального государства. В программе праздника — танцы, песни, выступление аниматоров.

В праздновании Дня народного единства принимают участие более 450 волонтеров.



По словам главы Департамента молодежных проектов Москвы Игоря Кастюкевича, праздник напоминает людям не только о важнейших исторических событиях, но и о многонациональности нашей страны.