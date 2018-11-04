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Москвичей поздравили с Днем народного единства необычным арт-объектом

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Москвичей поздравили с Днем народного единства необычным арт-объектом

Москва, 4 ноября. Арт-объект, изображающий виртуальные московские квартиры с жильцами разных национальностей, появился на фасаде здания на Садовом кольце российской столицы ко Дню народного единства. Москвичи и гости города смогут запечатлеть арт-объект с эффектом оптической иллюзии и себя на его фоне. Об этом сообщили в компании «Городские Галереи», выступившей автором инсталляции.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, привлекающий внимание арт-объект стал подарком к празднику, который отмечают 4 ноября по всей России. Инсталляция изображает несколько квартир в срезе, внутри которых жители занимаются повседневными делами. Однако из-за необычного эффекта издалека может показаться, что у дома попросту отсутствует стена. Дополняет арт-объект патриотическая надпись, которая напоминает о том, что все народы многонациональной России живут бок о бок друг с другом.

«Приветливые и добропорядочные соседи одного дома – России!» — отметили авторы инсталляции.

Жители и гости города смогут оценить необычный арт-объект и запечатлеть его на фото в течение месяца с 4 ноября по 4 декабря. Найти инсталляцию можно на фасаде здания по улице Валовая, дом 29.

Москвичей поздравили с Днем народного единства необычным арт-объектом

Стоит отметить, что это далеко не первое творение специалистов компании «Городские Галереи». 22 августа они также преподнесли подарок жителям столицы по случаю Дня Государственного флага РФ.

Напомним, 4 ноября в России традиционно отмечается День народного единства. Одними из первых памятную дату начали праздновать во Владивостоке, где праздник стартовал с благотворительного забега, участники которого собирают средства в помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.

Автор: Екатерина Кухарева
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