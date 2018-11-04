Москвичей поздравили с Днем народного единства необычным арт-объектом

Москва, 4 ноября. Арт-объект, изображающий виртуальные московские квартиры с жильцами разных национальностей, появился на фасаде здания на Садовом кольце российской столицы ко Дню народного единства. Москвичи и гости города смогут запечатлеть арт-объект с эффектом оптической иллюзии и себя на его фоне. Об этом сообщили в компании «Городские Галереи», выступившей автором инсталляции.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, привлекающий внимание арт-объект стал подарком к празднику, который отмечают 4 ноября по всей России. Инсталляция изображает несколько квартир в срезе, внутри которых жители занимаются повседневными делами. Однако из-за необычного эффекта издалека может показаться, что у дома попросту отсутствует стена. Дополняет арт-объект патриотическая надпись, которая напоминает о том, что все народы многонациональной России живут бок о бок друг с другом.

«Приветливые и добропорядочные соседи одного дома – России!» — отметили авторы инсталляции.

Жители и гости города смогут оценить необычный арт-объект и запечатлеть его на фото в течение месяца с 4 ноября по 4 декабря. Найти инсталляцию можно на фасаде здания по улице Валовая, дом 29.

Стоит отметить, что это далеко не первое творение специалистов компании «Городские Галереи». 22 августа они также преподнесли подарок жителям столицы по случаю Дня Государственного флага РФ.

Напомним, 4 ноября в России традиционно отмечается День народного единства. Одними из первых памятную дату начали праздновать во Владивостоке, где праздник стартовал с благотворительного забега, участники которого собирают средства в помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.