Грабители отобрали игровую приставку у безработного москвича

Москва, 4 ноября. Трое грабителей, вооруженных ножом, напали на безработного москвича и отобрали у него игровую приставку Microsoft Xbox, сообщили в ГУ МВД России по столичному региону.

Днем 2 ноября около 13.30 злоумышленники проникли в квартиру безработного мужчины 1997 года рождения. Угрожая ножом, они похитили приставку. После того, как грабители скрылись, пострадавший обратился в полицию.

Правоохранительные органы вычислили налетчиков, ими оказались молодые люди 1987, 1997 и 1995 года рождения. Их задержали и допросили, подозреваемые сознались в похищении девайса.