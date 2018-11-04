Водитель BMW сбил человека на пешеходном переходе в Москве

Москва, 4 ноября. В столичном районе Люблино произошло ДТП, водитель BMW наехал на пешехода, сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

Инцидент произошел вечером 3 ноября на улице Люблинской. Мужчина переходил дорогу по наземному пешеходному переходу, он получил многочисленные травмы. На место ЧП приехала карета скорой помощи, пострадавшего срочно госпитализировали.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП, пишет АГН «Москва». Ранее сообщалось, что иномарка сбила пешехода в Новой Москве, водитель скрылся с места инцидента.