Пожар произошел в частном доме на юго-востоке Москвы, есть жертвы

Москва, 4 ноября. На юго-востоке Москвы произошел пожар, в котором погиб один человек, сообщили в ГУ МЧС России по столичному региону.

Возгорание произошло ранним утром 4 ноября в частном доме на Лермонтовском проспекте. Местные жители вызвали экстренные службы, пожарные прибыли на место ЧП около 06.00 утра.

В ГУ МЧС отметили, что горение началось в гараже и мансарде. Спасатели эвакуировали четыре человека из горящего здания, однако позднее под завалами нашли труп человека. Правоохранительные органы устанавливают личность погибшего.