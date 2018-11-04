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Пожар произошел в частном доме на юго-востоке Москвы, есть жертвы

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Пожар произошел в частном доме на юго-востоке Москвы, есть жертвы

Москва, 4 ноября. На юго-востоке Москвы произошел пожар, в котором погиб один человек, сообщили в ГУ МЧС России по столичному региону.

Возгорание произошло ранним утром 4 ноября в частном доме на Лермонтовском проспекте. Местные жители вызвали экстренные службы, пожарные прибыли на место ЧП около 06.00 утра.

В ГУ МЧС отметили, что горение началось в гараже и мансарде. Спасатели эвакуировали четыре человека из горящего здания, однако позднее под завалами нашли труп человека. Правоохранительные органы устанавливают личность погибшего.

Автор: Ирина Селезнева
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