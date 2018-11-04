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В московской гостинице «Космос» ищут бомбу после звонка анонима

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В московской гостинице «Космос» ищут бомбу после звонка анонима

Москва, 4 ноября. Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию об угрозе взрыва в гостинице «Космос» после звонка анонима, сообщил источник.

В полицию поступил звонок от человека, который не назвался. Мужчина сообщил, что в здании на проспекте Мира, 150 находится взрывное устройство, передает АГН «Москва». На место происшествия выехали оперативные службы.

Кинологи с собаками ищут бомбу. Напомним, что в российской столице неднократно выявлялся факт ложных сообщений об угрозе взрыва. Это правонарушение карается по закону о «телефонном терроризме» до 10 лет лишения свободы.

Автор: Ирина Селезнева
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