Синоптики предупредили москвичей о дожде с порывистым ветром

Москва, 4 ноября. Синоптики сообщили, что в Москве будет стоять облачная погода, пройдет небольшой дождь и до 10 градусов тепла. Об этом говорится на портале «Метеоновости».

Погода 4 ноября в российской столице и в области будет преимущественно дождливой, небо затянут тучи. Ветер будет дуть северо-западный с порывами до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составляет 757 мм ртутного столба, ожидается влажность воздуха 70%. Метеорологи добавляют, что зависимые от погоды люди могут чувствовать небольшое недомогание.

Однако в Москву вернется солнце уже 5 ноября. Погода будет стоять преимущественно теплая.