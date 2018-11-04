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На МКАД столкнулись «Газель» и грузовик Hyundai

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На МКАД столкнулись «Газель» и грузовик Hyundai

Москва, 4 ноября. На 83-м километре МКАД затруднено движение из-за аварии с участием грузовых автомобилей.

Сегодня утром в Москве на 83-м километре МКАД произошла серьезная авария — здесь столкнулись «Газель» и грузовик Hyundai Porter. «Газель» после удара перевернулась.

Движение в районе места ДТП затруднено, как сообщают очевидцы, по дороге рассыпалась часть груза. Сообщений о пострадавших нет, но очевидно, что оба автомобиля повреждены довольно сильно.

Напомним, позавчера, 2 ноября, на МКАД произошла авария с участием трех грузовиков — «КамАЗ» столкнулся со стоявшими на обочине самосвалами. Как сообщают «Известия», в результате ДТП погиб один человек.

Автор: Виталий Рыжков
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