Москвичей предупредили о сильных порывах ветра 4 ноября

Москва, 3 ноября. Жителей Москвы предупредили о сильных порывах ветра в воскресенье, 4 ноября. Соответствующее предупреждение размещено на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Отмечается, что 4 ноября температура воздуха в столице России будет колебаться в диапазоне от шести до восьми градусов выше нуля. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду днем, а ночью — до 12 метров в секунду, — передает RT.

Накануне Газета.ru сообщала о скором прекращении осадков в Москве. На протяжении ближайшей недели синоптики ожидают сильный туман. Температура воздуха может опуститься до двух градусов выше нуля.

Некоторое ухудшение погодных условий не стало причиной для отмены запланированных на ближайшие даты культурных мероприятий. В частности, на площади Революции москвичи насладились кухней из разных регионов России.