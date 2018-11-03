Тройное ДТП ограничило движение на Приморском шоссе в Петербурге

Москва, 3 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин случилось на Приморском шоссе в Петербурге. Об этом пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Массовая авария произошла в субботу, 3 ноября, около 16.20 на Приморском шоссе на перекрестке с Тарховской улицей в сторону Горской: иномарка врезалась в остановившуюся машину, после чего в авто влетел фургон. Об этом пишут «Невские новости».

К счастью, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.