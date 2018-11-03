Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Тройное ДТП ограничило движение на Приморском шоссе в Петербурге

47
0 Оставить комментарий

Тройное ДТП ограничило движение на Приморском шоссе в Петербурге

Москва, 3 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин случилось на Приморском шоссе в Петербурге. Об этом пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Массовая авария произошла в субботу, 3 ноября, около 16.20 на Приморском шоссе на перекрестке с Тарховской улицей в сторону Горской: иномарка врезалась в остановившуюся машину, после чего в авто влетел фургон. Об этом пишут «Невские новости».

К счастью, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.