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Мужчина устроил стрельбу на северо-западе Москвы

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Мужчина устроил стрельбу на северо-западе Москвы

Москва, 3 ноября. Мужчина во время ссоры открыл стрельбу на северо-востоке столицы. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

Инцидент произошел в столичном районе Хорошево-Мневники на улице Нижние Мневники. По предварительным данным известно, что в ходе разгоревшегося конфликта мужчина открыл стрельбу из травматического оружия.

«… произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них произвел выстрел из травматического пистолета», — рассказал представитель ведомства.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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