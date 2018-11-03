Собянин рассказал о популярности коворкингов в Москве

Москва, 3 ноября. Мэр российской столицы сообщил о том, что все большей и большей популярностью начинают пользоваться коворкинги. Соответствующее сообщение градоначальник опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Коворкинги или оборудованное пространство для работы и делового общения набирают популярность в Москве. Этот форма удобен и для бизнесменов, и для фрилансеров.

«Рабочее место стоит в среднем 15 тысяч в месяц, но есть и бесплатные коворкинги на базе центров «Малый бизнес Москвы», — отметил Собянин.

Ранее сообщалось о том, что московских школьников и студентов пригласили на «Бизнес уикенд».