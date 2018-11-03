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Интерактивная зона и космическая секция: День народного единства отпразднуют в необычном формате в Подмосковье

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Интерактивная зона и космическая секция: День народного единства отпразднуют в необычном формате в Подмосковье

Москва, 3 ноября. Масштабное праздничное мероприятие пройдет в Подмосковье в честь Дня народного единства.

Мероприятие организовано Общественной палатой Московской области совместно с Главным управлением социальных коммуникаций Московской области.

На первом этаже ТЦ «Мега» в Химках в воскресенье, 4 ноября, начнет работу интерактивная выставочная зона, которая расскажет собравшимся на празднике о ключевых исторических событиях.

«Цель данного мероприятия — объединение гражданского общества Подмосковья через великие события и великих людей, прославивших Россию, через победы в войнах, через вклад в мировую литературу, музыку, живопись», — рассказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

На открытии выступят известные оперные певцы и детская школа-студия «Юные Александровцы» при академическом ансамбле песни и пляски имени Александрова.

Интерактивная зона и космическая секция: День народного единства отпразднуют в необычном формате в Подмосковье

Также в выставочной зоне будет работать космическая секция от городского округа Звездный городок. Гости смогут пообщаться, например, с советским космонавтом, дважды Героем Советского Союза, генералом-полковником авиации РФ Петром Климуком,  российским общественным и государственный деятелем, директором Центрального музея Великой Отечественной войны Александром Школьником.

Автор: Ксения Пудовкина
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