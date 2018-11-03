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Национальные промыслы и веселые забавы: москвичей приглашают на фестиваль «День народного единства»

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Национальные промыслы и веселые забавы: москвичей приглашают на фестиваль «День народного единства»

Москва, 3 ноября. Более 50 народных игр и забав пройдут в российской столице на площадках фестиваля «День народного единства». Об этом рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фестиваль, получивший название «День народного единства», открывается в Москве в субботу, 3 ноября. Жители и гости города в течение трех дней смогут изучить народные промыслы, попробовать национальные блюда и научиться играть на традиционных музыкальных инструментах разных народов.

«Веселые забавы Урала и Северного Кавказа, Поволжья и Дальнего Востока, Сибири Карелии — всего на праздничных площадках будет организовано более 50 разнообразных игр и забав!», — отмечают в оргкомитете.

Например, гости праздника могут посетить Тверскую площадь, где представят игры народов России из Рязанской, Архангельской и Вологодской областей.

Автор: Ксения Пудовкина
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