Исторические картины «оживят» в Подмосковье в День народного единства

Москва, 3 ноября. Интерактивные выставочные зоны, которые начнут работу в День народного единства, расскажут жителям Московской области о ключевых исторических событиях.

Главная цель мероприятия заключается в объединении гражданского общества Московской области. Об этом сообщила министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

В Московской области в воскресенье, 4 ноября, состоятся перформансы и концерты. Также начнет работу интерактивная выставочная зона, которая объединит исторических личностей и героев современности на одной площадке в торговом центре «Мега» в Химках.

Восемь муниципальных образований Подмосковья расскажут и покажут ключевые исторические события. Например, в Зарайске пройдет историческая эстафета, посвященная Минину и Пожарскому, в Подольске и Рузе покажут историю Великой Отечественной войны, а в Коломне — бои ратоборцев.

«Мы решили… разнообразить формат проведения мероприятия, включив в программу не только классический блок.., но и дополнив праздник совершенно неожиданными перформансами — «ожившими» картинами с участием двойников исторических личностей», — поделилась Плещева.

Известно, что торжественное открытие состоится 4 ноября — выступят известные оперные певцы и детская школа-студия «Юные Александровцы».