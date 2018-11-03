Россия — это мы: грандиозный праздник национальностей пройдет в Москве в День народного единства

Москва, 3 ноября. Акция «Россия — это мы» пройдет у «Музея Победы» на Поклонной горе в Москве в День народного единства.

В День народного единства в воскресенье, 4 ноября, «Молодежка ОНФ» проведет акцию под названием «Россия — это мы», которая в прошлом году собрала более 400 участников. В 2018 году ожидается больше тысячи гостей.

Старт будет дан в 10.00. Праздничная акция направлена на то, чтобы показать единство народов России, их самобытность и индивидуальность. В рамках мероприятия гости смогут увидеть необычный флэшмоб в исполнении 450 волонтеров «Молодежки ОНФ», которые поднимут флаги всех 85 субъектов Российской Федерации.

К акции сможет присоединиться любой желающий, а у того, кто выложит фото на фоне символов регионов РФ в соцсетях с хэштегом #Россияэтомы, появится возможность узнать от волонтеров интересные факты об истории праздника и получить памятный сувенир. Также для гостей праздника подготовили концерт и выступления актеров, аниматоров, танцоров.