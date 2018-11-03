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В Москве проверили качество молока и сыра

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В Москве проверили качество молока и сыра

Москва, 3 ноября. Роспотребнадзор и Союзмолоко провели проверку качества молока и сыра в российской столице.

В рамках договора о сотрудничестве в области борьбы с фальсификацией молочной продукции Роспотребнадзор и Союзмолоко провели «контрольную закупку» молока жирностью 3,2 процента и сыра, стоимость которого составляет до 500 рублей за один килограмм.

Продукцию, которую приобрели в рамках «контрольной закупки» главный санитарный врач России и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко проверят специалисты и дадут свою оценку качества товара.

Автор: Ксения Пудовкина
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