СК РФ возбудил уголовное дело против знакомого архангельского подрывника

Москва, 3 ноября. Следователи возбудили уголовное дело против московского школьника, общавшегося с архангельским подрывником. Юношу обвиняют в незаконном приобретении и хранении взрывчатых устройств, а также в незаконном изготовлении бомбы.

Дело возбуждено после обысков в квартире, где проживал 14-летний подросток на улице Свободы. Следователи обнаружили в квартире самодельную бомбу, в том числе бочку для ее изготовления. Также правоохранители изъяли электронные носители, которыми пользовался школьник.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Максимальный срок наказания по двум статьям составляет 12 лет, сообщает «Интерфакс».

Сотрудники ФСБ установили наиболее активных сторонников архангельского подрывника в социальных сетях. Среди них оказался школьник из Москвы.

Напомним, 31 октября подросток устроил взрыв в здании ФСБ в Архангельске. Юноша погиб на месте от полученных травм.