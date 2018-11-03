МЧС прокомментировало сообщения о пожаре в здании РАН в Москве

Москва, 3 ноября. Очевидцы сообщили о возгорании в здании Института космических исследований РАН в Москве.

В субботу, 3 ноября, в здании Института космических исследований РАН, которое расположено на улице Профсоюзная, произошло возгорание. Об этом сообщил источник News.ru.

На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и провели проверку. Признаков возгорания обнаружено не было.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве отметили, что в настоящее время в здании обстановка спокойная, пожара зафиксировано не было, работа продолжается в штатном режиме.