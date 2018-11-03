Стало известно, когда откроют автотоннель на Варшавском шоссе в Москве

Москва, 3 ноября. Автотоннель на Варшавском шоссе в российской столице откроют в ноябре. Соответствующую информацию передает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Планируется, что 600-метровый автотоннель откроют в течение текущего месяца. Он является частью проекта по реконструкции участка от проектируемого проезда № 728 до обводной дороги на Подольск.

Отметим, автотоннель находится на пересечении Варшавского шоссе с улицей Железнодорожная. Он улучшит транспортную доступность Щербинки и Южного Бутово.

Напомним, в 2018 году по плану необходимо было построить почти 95 километров дорог, 26 искусственных сооружений, 15 пешеходных переходов. А уже к сентябрю 2018 года в городе появились около 99 километров дорог, 53 искусственных сооружения и 17 пешеходных переходов. Таким образом, власти столицы перевыполнили план на текущий год.