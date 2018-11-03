Автомобиль за 4,5 млн рублей угнали на юго‑востоке Москвы

Москва, 3 ноября. Уголовное дело возбудили после кражи автомобиля за 4,5 миллионов рублей в Москве. Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на данные, полученные от пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Внедорожник премиум-класса Chevrolet Tahoe, стоимость которого составляет порядка 4,5 миллионов рублей, украли на улице Таганрогская. Сообщение об этом поступило в отделение правоохранительных органов в пятницу, 2 ноября, в 10.54.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Известно, что автомобиль принадлежит безработному мужчине. Сотрудники полиции проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.