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Происшествия

Водитель на Audi насмерть сбил пешехода в Москве и скрылся

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Водитель на Audi насмерть сбил пешехода в Москве и скрылся

Москва, 3 ноября. Автомобилист насмерть сбил человека в Новой Москве и скрылся с места ДТП. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе главка столичной полиции.

Неизвестный водитель, находившийся за рулем иномарки Audi 80, допустил наезд на 36-летнего мужчину, стоявшего на обочине дороги, и скрылся с места происшествия. Пешеход получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дородного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой гибель человека». Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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