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Москвичам рассказали о погоде в субботу

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Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москва, 3 ноября. Синоптики сообщили, что в субботу, 3 ноября, ожидается облачная погода с дождем. Соответствующие данные опубликованы на сайте «Метеоновости».

В субботу, 3 ноября, столбик термометра поднимется до девяти градусов плюсом в российской столице и Подмосковье. Синоптики обещают дожди.

«Предстоящим днем атмосферные фронты североатлантического циклона будут оказывать влияние на Москву и Московскую область», — отмечается в сообщении.

Ветер подует со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. В ночь на воскресенье, 4 ноября, ожидается усиление порывов ветра до 17 метров в секунду.

Автор: Алексей Громов
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