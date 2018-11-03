Пациент Боткинской больницы в Москве скончался после падения из окна

Москва, 3 ноября. Пациент Боткинской больницы в Москве выпал из окна, после чего скончался.

Как передает РЕН ТВ со ссылкой на слова очевидцев, пациент был доставлен в реанимационное отделение для лечения остеомиелита. По предварительным данным, человек выпал из окна второго корпуса больницы. Он получил смертельные травмы и скончался на месте.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что один человек пострадал в кафе на юге Москвы, где один из посетителей устроил поножовщину.