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Пациент Боткинской больницы в Москве скончался после падения из окна

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Пациент Боткинской больницы в Москве скончался после падения из окна

Москва, 3 ноября. Пациент Боткинской больницы в Москве выпал из окна, после чего скончался.

Как передает РЕН ТВ со ссылкой на слова очевидцев, пациент был доставлен в реанимационное отделение для лечения остеомиелита. По предварительным данным, человек выпал из окна второго корпуса больницы. Он получил смертельные травмы и скончался на месте.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что один человек пострадал в кафе на юге Москвы, где один из посетителей устроил поножовщину. 

Автор: Алексей Громов
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