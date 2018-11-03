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Поножовщину устроил посетитель кафе на юге Москвы

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Поножовщину устроил посетитель кафе на юге Москвы
Москва, 3 ноября. Один человек пострадал в кафе на юге Москвы, где произошла поножовщина. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МВД по столице.

По предварительным данным, конфликт произошел между тремя посетителями кафе: разгорелся конфликт, в ходе которого один из участников ссоры взялся за нож.

Пострадал один человек, его доставили в медучреждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет принято решение процессуального характера.

Автор: Алексей Громов
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