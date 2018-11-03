Москвичей предупредили об усилении ветра

Москва, 3 ноября. Синоптики предупреждают жителей и гостей Московского региона об усилении ветра в субботу, 3 ноября.

Согласно информации Гидрометцентра, сегодня ожидается облачная погода и дожди. Столбик термометра поднимется до восьми градусов плюсом.

Скорость юго-западного ветра составит четыре метра в секунду, но в ночь на воскресенье, 4 ноября, в некоторых районах ожидается усиление порывов ветра до 17 метров в секунду.

В предстоящие выходные в российской столице выпадет около 20 процентов месячной нормы осадков.